У НАТО оцінили загрозу підготовки РФ до вторгнення в одну з країн Альянсу

Про це повідомляє Delfi.

"Немає жодних ознак того, що Росія планує завдати удару по одній із країн НАТО. Не думаю, що існує пряма загроза. Проблема в тому, що амбіції Росії простягаються далі України. Ми це знаємо, тому альянс загалом має стати більш готовим", - наголосив адмірал.

Водночас альянс оголосив про зміну військових планів, переорієнтувавши увагу на колективну оборону, дійшов висновку, що Росію варто вважати загрозою. Ці плани були схвалені НАТО на саміті у Вільнюсі.

Як зазначили у виданні, на прикладі України можна побачити, що Росія не атакує напряму: ще до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Росія підтримувала сепаратистів. На запитання, чи вважає НАТО загрозою, якщо подібне станеться в одній із країн Балтії, Бауер відповів, що згідно з 3-ю статтею договору НАТО, кожна країна має бути здатна захистити себе.

"Якщо щось таке станеться, то це відповідальність відповідної країни - подбати про безпеку. Якщо ми говоримо про гібридні операції, то, наприклад, Латвії доведеться на це реагувати, - підкреслив Бауер. - Звичайно, якщо Латвія захоче почати консультації з іншими країнами-учасницями, як це передбачено статтею 4, це можливо. Ми будемо про це говорити та домовлятися, яким чином ми як альянс далі діятимемо."