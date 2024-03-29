"Можливий будь-який сценарій": Туск попередив, що війна може поширитись на Європу

Про це повідомляє Politico.

"Я не хочу нікого лякати, але війна більше не є поняттям з минулого, - заявив Туск. - Вона реальна, фактично вона вже почалася понад два роки тому".

За його словами, найбільше занепокоєння наразі викликає те, що "можливий буквально будь-який сценарій", а також те, що Європа не стикалася з такою ситуацією з 1945 року.

"Я знаю, що це звучить руйнівно, особливо для людей молодого покоління, але ми повинні ментально звикнути до приходу нової ери, - підкреслив він. - Передвоєнної епохи. Я не перебільшую. Це стає все більш і більш очевидним з кожним днем".

Туск попередив, що Європа не готова протистояти цій загрозі. Він зауважив, що "першим кроком має стати досягнення країнами мети НАТО - витрачати 2% свого ВВП на оборону".

"Сьогодні ми повинні витратити стільки, скільки можемо, щоб купити обладнання та амуніцію для України, тому що ми живемо в найкритичніший момент з часів Другої світової війни, - наголосив він. - Наступні два роки вирішать все. Якщо ми не зможемо підтримати Україну достатньою кількістю обладнання та боєприпасів, якщо Україна програє, ніхто в Європі не зможе почуватися в безпеці".