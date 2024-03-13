Туск оцінив ймовірність відкритого конфлікту Росії з НАТО

Про це він сказав в інтерв’ю TVN24.

Щодо безпосереднього вступу Польщі у війну Туск зазначив, що існує достатньо підстав для тривоги й потрібно усвідомлювати, що відбувається навколо.

"Звісно, ​​не моя справа псувати настрій нашим співвітчизникам. Існує достатньо тривоги, викликаної фактами, щоб посилити цю тривогу словами та оповіддю. Але безсумнівно, особливо ми, перебуваючи в такому місці на Землі, повинні усвідомлювати, що заперечення обізнаності про те, що відбувається навколо нас, точно не підвищує нашу безпеку", - сказав він.

Туск підкреслив, що "Польща не знаходиться під прямою загрозою", але зауважив, що "як відомо, інциденти трапляються, особливо в повітрі".

"Немає сумніву, що Росія не є і не буде миролюбною щодо Заходу, щодо НАТО, а особливо щодо східного флангу НАТО, включаючи Польщу. Але все одно виглядає дуже малоймовірним те, що Росія вирішить вступити у відкритий конфлікт з НАТО", - наголосив він.

За словами Туска, це стане більш імовірним, якщо НАТО практично перестане функціонувати. Прем'єр підкреслив, що "Польща не є глобальною державою" і "доля світу в найближчі місяці і роки не буде залежати від нас, але кожен має своє завдання".

"Польща сьогодні відіграє ключову роль у важливій частині світу. У центральній і східній Європі. Ми єдина західна країна, яка межує з Росією, Білоруссю та Україною. Ми найбільша країна в цьому регіоні. Найбільше грошей ми платимо за власний захист. Насправді ми, мабуть, найстабільніший партнер для Сполучених Штатів. Усе це також свідчить про те, що відповідальність за те, що відбувається у світі та в Європі, коли йдеться про Польщу, є більшою, ніж у більшості європейських країн", - зазначив Туск.