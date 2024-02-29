"На сильних не нападають": Дуда заявив, що не вірить у вторгнення РФ до країн НАТО

Про це він сказав виданню Fact.

"Я в це (напад Росії, – ред.) не вірю, тому що вірю, що ми підготуємося", - заявив Дуда.

"На сильних не нападають. На слабких нападають. Тих, кого можна легко перемогти. Думаю, якби Володимир Путін знав, що чекає на нього та його армію в Україні, він би не напав на Україну", – додав він.

Президент Польщі вважає Альянс сильним і здатним "негайно захищатися". Він також зазначив, що модернізує свою армію. За словами Дуди, Польща передала Україні застарілу пострадянську техніку, аби замінити її на сучасну.