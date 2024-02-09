РФ може "випробувати солідарність НАТО" через 3-5 років, - міністр оборони Данії
Росія може "випробувати солідарність НАТО" й напасти на країну Альянсу через 3-5 років
Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє Reuters.
Він розповів, що, згідно з новими даними розвідки, Росія переозброюється швидше, ніж очікувалося. Тому вона може напасти на країну Альянсу протягом 3-5 років.
"Можливості Росії виробляти військову техніку надзвичайно зросли. Не можна виключати, що протягом 3-5 років Росія перевірить статтю 5 і солідарність НАТО. Це не була оцінка НАТО в 2023 році. Це нові знання, які зараз виходять на перший план", - сказав Поульсен
Також він зауважив, що оцінку змінили після того, як інші європейські країни-члени НАТО виступили з аналогічними заявами протягом минулих тижнів.
Поульсен акцентував, що зараз прямої загрози для Данії не виявлено, однак НАТО може зіткнутися з гібридними атаками РФ з метою дестабілізувати країну-члена Альянсу.
"Росія потенційно має бажання це зробити. Тепер вони також можуть мати військовий потенціал раніше, ніж ми очікували. Є підстави для справжнього занепокоєння", - додав очільник оборонного відомства Данії.
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