РФ може "випробувати солідарність НАТО" через 3-5 років, - міністр оборони Данії

Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє Reuters.

Він розповів, що, згідно з новими даними розвідки, Росія переозброюється швидше, ніж очікувалося. Тому вона може напасти на країну Альянсу протягом 3-5 років.

"Можливості Росії виробляти військову техніку надзвичайно зросли. Не можна виключати, що протягом 3-5 років Росія перевірить статтю 5 і солідарність НАТО. Це не була оцінка НАТО в 2023 році. Це нові знання, які зараз виходять на перший план", - сказав Поульсен

Також він зауважив, що оцінку змінили після того, як інші європейські країни-члени НАТО виступили з аналогічними заявами протягом минулих тижнів.

Поульсен акцентував, що зараз прямої загрози для Данії не виявлено, однак НАТО може зіткнутися з гібридними атаками РФ з метою дестабілізувати країну-члена Альянсу.

"Росія потенційно має бажання це зробити. Тепер вони також можуть мати військовий потенціал раніше, ніж ми очікували. Є підстави для справжнього занепокоєння", - додав очільник оборонного відомства Данії.