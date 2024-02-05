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"Треба бути готовими до кожного сценарію": у Польщі припустили ймовірність нападу Росії

5 лютого, 2024 понедiлок
10:34
Світ окупанти

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що ситуація у світі досить напружена, країна припускає ймовірність нападу Росії

Про це він заявив в інтерв'ю одному з польських ЗМІ.

На думку чиновника, якщо Україна програє у війні, Росія може напасти на країни НАТО, зокрема Польщу.

"Ми припускаємо будь-який сценарій, а найбільш серйозно ставимося до найгірших", - сказав міністр оборони.

"Ситуація у світі дуже серйозна. Це не лише Україна, це також райони Червоного моря та Тихого океану. Треба бути готовими до кожного сценарію, тому ми проводимо аудит, робимо висновки, заповнюємо прогалини, наприклад, щодо зброї. Великі закупівлі дуже важливі, але для мене не менш важлива індивідуальна екіпіровка бійців", - додав Косиняк-Камиш.

Реакція РФ

Речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи заяву польського міністра, заявив, що європейським політикам "зараз потрібно якось накачувати свою громадську думку, штучно збуджувати, вигадуючи зовнішнього ворога", пише ТАСС.

  • У січні Bild заявив, що Німеччина підготувала сценарій на випадок програшу України у війні. У НАТО заявили, що це сценарій навчання, який є уявною ситуацією для перевірки військових можливостей на тій чи іншій території.
Теги:
Україна
Польща
Війна з Росією
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