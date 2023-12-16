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Європа має 5-8 років для переозброєння на тлі нових загроз, - Пісторіус

16 грудня, 2023 субота
09:29
Світ Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що європейським країнам слід забезпечити кращу обороноздатність, адже до кінця десятиліття можуть з'явитися нові військові загрози

Про це він сказав в інтерв’ю Welt am Sonntag, цитує Reuters.

За словами голови міноборони Німеччини, потенційні загрози полягають у тому, що Росія значно збільшила виробництво зброї для витримання вторгнення в Україну, а також погрожувала країнам Балтії, Грузії та Молдові, Тим часом США, ймовірно, скоротять свою військову участь у Європі, оскільки починають приділяти більше уваги Індо-Тихоокеанському регіону.

"Ми, європейці, повинні більше залучатися до забезпечення безпеки на нашому власному континенті. У нас є приблизно 5-8 років, щоб наздогнати з точки зору збройних сил, промисловості та суспільства", - зазначив Пісторіус.

За його словами, Європа усвідомлює, що їй, можливо, доведеться компенсувати потенційне зменшення американської допомоги Україні, якщо Вашингтон не зможе домовитися про нове фінансування.

Обрання більш дружнього до Європи уряду в Польщі тепер має дозволити Веймарському трикутнику - Берліну, Парижу і Варшаві, більше розвивати військову співпрацю, вважає Пісторіус.

"Нам потрібно зрозуміти, як найкраще розташуватися на східному фланзі на основі оборонних планів НАТО" – сказав він і зазначив, що наступного року хоче якомога швидше відвідати Польщу.

Пісторіус наголосив, що на цей час він не передбачає, що німецька армія повторить такі масштабні місії, як ті, які вони виконували в Афганістані та Малі. Саме в Афганістані німецька армія провела перші наземні битви після закінчення Другої світової війни.

"Але невеликі місії, зокрема, у сфері військового консультування або співпраці з країнами, які не обов'язково поділяють наші цінності, будуть мати важливе значення. Альтернативою було б припинити будь-які контакти з цими країнами і просто віддати їх росіянам і китайцям, а це було б значно небезпечніше", - підкреслив міністр оборони ФРН.

  • Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що підсумок війни України з російськими окупантами визначатиме безпекову ситуацію світу у майбутньому.
Європа
військові
Німеччина
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