Результат війни в Україні визначить глобальну безпеку на десятиліття, - Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що підсумок війни України з російськими окупантами визначатиме безпекову ситуацію світу у майбутньому
Про це він сказав під час брифінгу на Форумі національної оборони імені Рейгана.
За словами Остіна, російська армія ослабла не лише завдяки українським військам, а й результатом роботи керівництва США.
"Передусім це завдяки неймовірно хоробрим українським військам. Але досягнення України також є результатом двопартійного керівництва США - і коаліції приблизно 50 країн, яку ми створили", - заявив Остін.
Він додав, що попри свою ізоляцію президент РФ Володимир Путін зараз вірить, що зможе пережити українців, проте він помиляється.
"Тепер і Путін думає, що зможе пережити нас. Він вважає, що наша коаліція розпадеться, що наша сила волі зникне, а наша демократія просто розіб’ється. Але Путін знову помиляється. І ми повинні продовжувати чітко розуміти американському народу щодо ставок в Україні", - сказав Остін.
За словами міністра оборони США, мета України - захистити свою незалежність та суверенітет від російської агресії. Ця війна є справедливою та має підтримку міжнародної спільноти.
"Кремль веде несправедливу імперську агресивну війну, а Україна веде оборонну війну за національне виживання. І ви можете відчути цю енергію на землі. І це дає Україні величезну стратегічну перевагу за праву справу", - заявив міністр оборони США.
За його словами, Україна має велике значення для Америки та всього світу. І це важливо з чотирьох ключових причин.
- По-перше, війна російського диктатора Володимира Путіна є серйозною і прямою загрозою безпеці в Європі та за її межами.
- По-друге, агресія Росії є явним викликом нашим союзникам НАТО.
- По-третє, навмисна жорстокість Кремля є атакою на наші спільні цінності демократії та порядності.
- І, нарешті, війна Путіна - це лобовий напад на заснований на правилах міжнародний порядок.
Також Остін додав, що результат цієї боротьби визначить глобальну безпеку на десятиліття уперед. І у США немає можливості відсидітися.
"Сполучені Штати прагнуть вільної та суверенної України, яка зможе захистити себе сьогодні і стримувати нову російську агресію в майбутньому. Це мета Байдена". - повідомив Остін.
Міністр заявив, що США разом із союзниками допомагає Україні стати сильнішими, щоб вона могла протистояти будь-якій російській агресії в майбутньому.
"І тому ми працюємо разом з нашими союзниками та партнерами, щоб допомогти Україні створити майбутню силу, яка зможе відобразити ще більшу російську злість найближчими роками", - заявив Остін.
- 21 листопада міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту в Україну запевнив керівництво держави у продовженні підтримки з боку Штатів.
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