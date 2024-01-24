У разі війни з Росією британці мають бути готовими служити в армії, - Генштаб Великої Британії
Громадяни Великої Британії повинні підготуватися до того, що в разі війни з Росією їм доведеться служити в армії
Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії Патрік Сандерс, пише Politico.
Він закликав владу Великої Британії "мобілізувати націю" для підготовки до війни з Росією, а також морально налаштувати їх, що в такому разі їм доведеться служити в армії.
Сандерс додав, що не підтримує військового призову, проте він вважає, що необхідно, аби британська громадськість усвідомлювала можливість військового конфлікту з Росією.
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