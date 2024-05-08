Воїн Херсонської зенітної ракетної бригади збив крилату ракету з ПЗРК "Ігла"
Стрілець-зенітник Херсонської зенітної ракетної бригади знищив російську крилату ракету в небі на півдні України на світанку 8 травня
Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь"
Стрілець-зенітник однієї з мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади Олексій поцілив у ворожу повітряну ціль із переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла".
"Отримали інформацію про атаку ворога та негайно почали вести візуальне спостереження. Разом із командиром розрахунку та навідником використали тепловізори, застосували лазерну указку і швидко піймали російську ракету на приціл. У небі в цей час вже розвиднювалось, а в такі моменти піймати ворожу крилату ракету складніше, її менш помітно", – розповів Олексій.
Військовий додав, що уважно зробив накол і натиснув навздогін. Ціль було знищено, ворожа крилата ракета вибухнула в повітрі.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії це вже друга крилата ракета, яку Олексій зумів збити з переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла". До війська він повернувся після мобілізації. Раніше, у 2016-2020 роках, воїн брав участь в АТО й операції Об’єднаних сил. Має низку нагород і відзнак.
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