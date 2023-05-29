Одну з випущених уночі по Києву ракет збив 20-річний нацгвардієць із ПЗРК
У Нацгвардії розповіли, що одну з ракет, випущених по Києву вночі 29 травня, збив 20-річний військовий з ПЗРК "Ігла-1"
Про це пише Національна Гвардія України.
Зазначається, що гвардієць має позивний Покемон і служить у зенітному ракетно-артилерійському дивізіоні бригади “Буревій”.
Повітряну ціль він збив о 3:20.
"На цей раз було складніше захопити ціль, адже було ще достатньо темно. Але результат говорить сам за себе. Емоцій від усвідомлення та радості було ще більше ніж вперше. Я розумію, що це не лише збита ракета, а й врятовані життя", – поділився враженнями Покемон.
Зазначається, що це не вперше, коли солдат збиває подібну ціль - минулого разу ворожу ракету він збив 9 травня.
- Вночі на 29 травня ворог випустив по Україні до 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та близько 35 "шахедів". ППО вдалося збити 37 ракет і майже 30 безпілотників.
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