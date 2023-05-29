Одну з випущених уночі по Києву ракет збив 20-річний нацгвардієць із ПЗРК

Про це пише Національна Гвардія України.

Зазначається, що гвардієць має позивний Покемон і служить у зенітному ракетно-артилерійському дивізіоні бригади “Буревій”.

Повітряну ціль він збив о 3:20.

"На цей раз було складніше захопити ціль, адже було ще достатньо темно. Але результат говорить сам за себе. Емоцій від усвідомлення та радості було ще більше ніж вперше. Я розумію, що це не лише збита ракета, а й врятовані життя", – поділився враженнями Покемон.

Зазначається, що це не вперше, коли солдат збиває подібну ціль - минулого разу ворожу ракету він збив 9 травня.