Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Так, ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря. А з північного та південного напрямків противник атакував іранськими БПЛА Shahed-136/131. Усього – близько 35 ударних дронів.

Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних сил: "Центр", "Схід", "Південь" та "Захід". Загалом силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей:

37 крилатих ракет Х-101/Х-555

29 ударних БПЛА Shahed-136/131

1 розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня

Проти ночі на 29 травня ворожі війська знову атакували українські регіони: вибухи прогриміли на Львівщині, Хмельниччині, Вінниччині, Одещині, Миколаївщині, Київщині, Полтавщині, працювала ППО. У Подільському районі Києва пошкоджено дах будинку; в Київській області - житлові будинки та об’єкти інфраструктури в кількох районах, зокрема в Броварах; в Одесі - портову інфраструктуру; на Львівщині - дерев'яну господарську будівлю, вона і трактор згоріли.