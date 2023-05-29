Уночі ППО знищила 37 російських крилатих ракет і 29 БПЛА над Україною
Вночі на 29 травня ворог випустив по Україні до 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та близько 35 "шахедів". ППО вдалося збити 37 ракет і майже 30 безпілотників
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Так, ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря. А з північного та південного напрямків противник атакував іранськими БПЛА Shahed-136/131. Усього – близько 35 ударних дронів.
Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних сил: "Центр", "Схід", "Південь" та "Захід". Загалом силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей:
- 37 крилатих ракет Х-101/Х-555
- 29 ударних БПЛА Shahed-136/131
- 1 розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня
Проти ночі на 29 травня ворожі війська знову атакували українські регіони: вибухи прогриміли на Львівщині, Хмельниччині, Вінниччині, Одещині, Миколаївщині, Київщині, Полтавщині, працювала ППО. У Подільському районі Києва пошкоджено дах будинку; в Київській області - житлові будинки та об’єкти інфраструктури в кількох районах, зокрема в Броварах; в Одесі - портову інфраструктуру; на Львівщині - дерев'яну господарську будівлю, вона і трактор згоріли.
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