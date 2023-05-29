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Головна Війна з Росією Нічна атака Росії: над Києвом збили понад 40 повітряних цілей, ППО працювала на Львівщині, Вінниччині, Хмельниччині

Нічна атака Росії: над Києвом збили понад 40 повітряних цілей, ППО працювала на Львівщині, Вінниччині, Хмельниччині

29 травня, 2023 понедiлок
05:40
Війна з Росією збита ракета, Київ 9 травня

Проти ночі на 29 травня ворожі війська знову атакували українські регіони: вибухи прогриміли на Львівщині, Хмельниччині, Вінниччині, у Києві та області, працювала ППО. У Подільському районі Києва пошкоджено дах будинку

Про це передає місцева влада.

Перші тривоги по областях почали ширитись ще о 00:06, але масовано небезпека розпочалася з 00:30.

Київ та область 

Уночі ворог вчинив 15 повітряну атаку на Київ з початку травня, наголосили в КМВА. Росіяни запустили "шахеди" та крилаті ракети.

"Цією ночі знов були дрони - за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Практично одночасно з атакою БПЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків", - йдеться у повідомленні.

Загалом, силами і засобам ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.

"Ударів по Києву не допущено!" - наголосили в КМВА.

В результаті падіння уламків в Подільському районі пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило. Дані уточнюються. 

Мер столиці Віталій Кличко також заявив, що у Києві не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших обʼєктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає і постраждалих та загиблих. 

Ще о 00:59 Київська ОВА звітувала про роботу ППО: "Жителі Київщини! В області небезпека застосування ворожих БПЛА. Сили протиповітряної оборони вже працюють. Ні в якому разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Бережіть себе та близьких!"

Про перші вибухи, які прогриміли у Києві, повідомляли вже о 03:18. О 03:20 в Києві спрацювала ППО.

"Вибух в Голосіївському районі столиці. Всі служби прямують на місце. Подробиці — згодом. Будьте в укриттях!"- написав тоді мер.

Згодом він наголосив про ще серію вибухів та збиття ракети поблизу міста.

О 03:43 та 03:45 вибухи прогриміли у Подільському та Святошинських районах. Екстрені служби працювали на місцях.

"У Святошинському районі, де уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідовують пожежу", - відзначав Кличко.

Натомість у Подільському районі, внаслідок падіння уламків, було пошкоджено дах одноповерхового приватного будинку. 

Вінниця

О 01:38 очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов заявляв про ворожу атаку по області.

"Сили оборони в області відпрацьовують повітряні цілі. Залишайтесь в укриттях до кінця повітряної тривоги. Всі служби працюють", - зазначав він.

Львівщина

О 03:50 жителі цієї області також чули вибухи, працювала ППО.

"На Львівщині працює ППО. Не публікуйте жодної інформації. Залишайтесь в укриттях!" - писав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Хмельниччина

Уночі жителі Хмельницької області також чули вибухи.

"В області пролунали звуки вибухів. Не знімайте роботу сил ППО та до завершення тривоги залишайтеся в укриттях!" - зазначали в ОВА.

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