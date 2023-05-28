Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у telegram.

У КМВА наголосили, що нинішня повітряна атака на столицю була 14-ю з початку травня. Попередньо, це був наймасованіший з початку повномасштабного вторгнення РФ удар баражуючими боєприпасами Shahed по Києву. Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин.

"За попередніми даними, силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників рашистів. За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва", - повідомили у КМВА. Там уточнили, що у Голосіївському районі через збиття дронів уламки влучили у семиповерхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну - госпіталізували. Виникло займання даху одного з ТРЦ, виникла пожежа на території одного з будівництв, також було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 тис. м кв., є один постраждалий.

В Печерському районі загорівся дах будинку. В Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

У Повітряних Силах ЗСУ уточнили, що ворог атакував Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з північного напрямку – Брянської області, та південного – Краснодарського краю.

Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Ворог спрямував їх на військові об’єкти та критичну інфраструктуру в центральних регіонах країни, зокрема - Київщину.

У зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" було знищено більшість ударних дронів.

Загалом в Україні вночі було знищено 52 "шахеди".

Еспресо стежив за нічними подіями в текстовому онлайні у режимі реального часу.