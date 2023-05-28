На околицях Києва спрацювала ППО
У ніч з 27 на 28 травня російські терористи продовжують обстрілювати Україну
Про це повідомляє Еспресо.TV.
О 1:10 у Київській міській військовій адміністрації заявили про роботу ППО.
"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
Сирена пролунала на Київщині о 00:44.
- Уранці 26 травня російська армія завдала ракетного удару по медзакладу в Дніпрі. Внаслідок атаки загинула одна людина й щонайменше 16 дістали поранення
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