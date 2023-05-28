Про це повідомляє Еспресо.TV.

О 1:10 у Київській міській військовій адміністрації заявили про роботу ППО.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Сирена пролунала на Київщині о 00:44.

У Київській ОВА пояснили, що російський ворог застосовує БПЛА.



