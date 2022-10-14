"Будь, як Ярослав!": український воїн за два дні збив із ПЗРК "ігла" чотири крилаті ракети
Воїн Ярослав із зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь" за два дні збив чотири крилаті ракети з ПЗРК "ігла"
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.
"За два дні масованого ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня Ярослав знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК "ігла", - ідеться в повідомлені.
Ярослав поділився, що під час пуску завжди відчуває хвилювання. Проте він зазначив, що головне - це результат.
"Адже незбита крилата ракета може накоїти біди. Почуття відповідальності допомагає впоратися з тривогою та впевнено, з холодним розумом провести запуск ракети. Вийшов, спіймав ціль, супроводив, натиснув спуск — ракета вийшла. І швидко перезаряджаєш ПЗРК! Від’єднав пусковий механізм, приєднав його до наступної "труби" і продовжую працювати по цілях”, - сказав Ярослав.
У Повітряних силах наголосили, що воїна за влучність і професіоналізм достойно відзначить військове керівництво.
"Ярослав – захисник! Будь, як Ярослав!" - написали Повітряні сили ЗСУ.
- 10 та 11 жовтня Україна зазнала масованого ракетного обстрілу. Є загиблі та поранені.
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