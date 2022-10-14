Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.

"За два дні масованого ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня Ярослав знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК "ігла", - ідеться в повідомлені.

Ярослав поділився, що під час пуску завжди відчуває хвилювання. Проте він зазначив, що головне - це результат.

"Адже незбита крилата ракета може накоїти біди. Почуття відповідальності допомагає впоратися з тривогою та впевнено, з холодним розумом провести запуск ракети. Вийшов, спіймав ціль, супроводив, натиснув спуск — ракета вийшла. І швидко перезаряджаєш ПЗРК! Від’єднав пусковий механізм, приєднав його до наступної "труби" і продовжую працювати по цілях”, - сказав Ярослав.

У Повітряних силах наголосили, що воїна за влучність і професіоналізм достойно відзначить військове керівництво.

"Ярослав – захисник! Будь, як Ярослав!" - написали Повітряні сили ЗСУ.

10 та 11 жовтня Україна зазнала масованого ракетного обстрілу. Є загиблі та поранені.