Внаслідок масованого обстрілу України 10 жовтня вже 19 загиблих та 105 поранених
Станом на ранок 11 жовтня вже 19 загиблих та 105 поранених через масований російський обстріл України вчора, 10 жовтня
Про це передає ДСНС у телеграмі.
"Вчора внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж, які силами ДСНС ліквідовані", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 07:00 11 жовтня загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані.
Залишаються знеструмленими 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Для забезпечення електропостачання залучено 22 електростанції, у тому числі 15 для закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також 7 електростанцій для об’єктів критичної інфраструктури.
За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3 тис. 571 населених пунктів у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях.
До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучалися понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС.
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- Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав схему ракетних ударів РФ по території України.
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