Кількість загиблих від російських обстрілів зросла

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у ефірі телемарафону, передає Еспресо.TV.

"На жаль, є 14 загиблих і 97 травмованих", - сказав Монастирський.

Міністр зазначив, що впродовж дня було зафіксовано 74 обстріли у 12 регіонах. За словами Монастирського, це також була наймасштабніша атака критичної інфраструктури України за весь час війни з РФ.

"Фактично, це був удар не тільки по енергетиці України і навіть не стільки вже, скільки по енергетиці всієї Європи. Тому що сьогоднішнє вимушене рішення про припинення експорту електроенергії каже про те, що даний удар був саме ударом по об'єднаній енергосистемі Європи", - наголосив Монастирський.

Раніше повідомлялося про 11 загиблих і 89 поранених унаслідок російського масованого удару 10 жовтня.

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