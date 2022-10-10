Залужний показав схему ракетних ударів РФ по території України
Противник застосував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу "Shahed-136"
Схему ракетних ударів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував у фейсбуку.
"Сили і засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, Сухопутних військ ЗС України та наші зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів. В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно з усіх напрямків вони продемонстрували професійність і відданість справі. Ми змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості. Безпека України та всієї Європи – в майстерних руках наших воїнів. Мої співчуття родинам загиблих цивільних та військових - жертв російського тероризму", – прокоментував Залужний.
- Нагадаємо, унаслідок ударів загарбників загинули 11 людей, 89 - поранені, пошкоджено понад сто об'єктів у 12 областях
- Російські військові отримали вказівку з кремля завдати масованого ракетного удару по Києву ще до підриву Кримського мосту, який стався 8 жовтня
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