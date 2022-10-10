Про це повідомляє Головне управління розвідки міноборони у telegram.

За даними воєнної розвідки України, російські окупаційні війська отримали вказівку з кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня.

До військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст.

8 жовтня на аеродром “Оленья” з аеродрому ”Енгельс” було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101. На зовнішній рейд Севастополя було виведено шість носіїв крилатих ракет з 40 ракетами “Калібр”.

"Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості", - підсумували в ГУР.

8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа, окупаційна влада заявила про трьох загиблих та звинуватила у підриві Україну.

Вранці 10 жовтня у різних районах столиці України прогриміли вибухи. П'ять людей загинули, ще понад 30 травмовані або поранені внаслідок ударів росіян.

Окрім Київщини, обстрілів зазнала Хмельницька, Житомирська, Харківська, Івано-Франківська, Сумська, Полтавська, Львівська області.

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