Ліга Європи: де та коли дивитись повторні матчі півфіналу
У четвер, 9 травня, будуть зіграні повторні півфінальні матчі Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі Ліги Європи французький "Марсель" грає проти італійської "Аталанти", а у німецького "Баєра" протистояння з "Ромою".
Матчі-відповіді пройдуть сьогодні, 9 травня. Трансляції на Megogo.
Ліга Європи
Півфінал. Повторні матчі
9 травня
22:00 "Аталанта" (Італія) - "Марсель" (Франція)
Перший матч - 1:1
22:00 "Баєр" (Німеччина) - "Рома" (Італія)
Перший матч - 2:0
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