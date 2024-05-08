"З колорадськими стрічками, але без безсмертного полку": росіяни на ТОТ Запорізької області вже тиждень святкують День перемоги
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що на тимчасово окупованих територіях області росіяни вже тиждень святкують День перемоги
Про це він повідомив у Telegram.
Він підкреслив, що найбільшого впливу ворожої пропаганди на тимчасово окупованих територіях зазнають літні люди та діти.
"У школах ведуть "разговори о главном", увесь Мелітополь завішений колорадськими стрічками і обклеєний пропагандистськими бордами", - зазначив Федоров.
Також він зауважив, що цього року на ТОТ скасовано масові паради та ходу "бєссмєртного полку", адже росіяни залякують місцевих жителів уявними атаками сил спротиву.
"Візуально 9 травня святкують, але фактично свята не буде, як не буде у них і перемоги", - наголосив очільник Запорізької області.
- 8 травня стало відомо, що в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни запровадили правила носіння георгіївської стрічки, а за її псування можуть посадити до в’язниці.
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