"З колорадськими стрічками, але без безсмертного полку": росіяни на ТОТ Запорізької області вже тиждень святкують День перемоги

Про це він повідомив у Telegram.

Він підкреслив, що найбільшого впливу ворожої пропаганди на тимчасово окупованих територіях зазнають літні люди та діти.

"У школах ведуть "разговори о главном", увесь Мелітополь завішений колорадськими стрічками і обклеєний пропагандистськими бордами", - зазначив Федоров.

Також він зауважив, що цього року на ТОТ скасовано масові паради та ходу "бєссмєртного полку", адже росіяни залякують місцевих жителів уявними атаками сил спротиву.

"Візуально 9 травня святкують, але фактично свята не буде, як не буде у них і перемоги", - наголосив очільник Запорізької області.