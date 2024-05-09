Сі Цзіньпін розпочав візит до Угорщини

Про це повідомляє CTGN.

Зазначається, що літак лідера Китаю у повітряному просторі країни, супроводжували угорські винищувачі, а дорогою з аеропорту Будапешта до готелю "люди тепло вітали його".

Цей візит приурочений 75-й річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

У 1949 році Угорщина однією з перших встановила дипломатичні відносини зі щойно проголошеною Китайською Народною Республікою. А від 2017 року відносини двох країн підвищені до всебічного стратегічного партнерства.