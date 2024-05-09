Сі Цзіньпін розпочав візит до Угорщини
Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін у рамках турне країнами Європи прибув до Угорщини з державним візитом
Про це повідомляє CTGN.
Зазначається, що літак лідера Китаю у повітряному просторі країни, супроводжували угорські винищувачі, а дорогою з аеропорту Будапешта до готелю "люди тепло вітали його".
Цей візит приурочений 75-й річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.
У 1949 році Угорщина однією з перших встановила дипломатичні відносини зі щойно проголошеною Китайською Народною Республікою. А від 2017 року відносини двох країн підвищені до всебічного стратегічного партнерства.
Візит Сі Цзіньпіна триватиме два дні, впродовж яких запланована низка заходів, зокрема, зустрічі з президентом Тамашом Сульоком і прем’єр-міністром Віктором Орбаном. За інформацією видання, сторони планують спільно окреслити план співпраці та розвитку між країнами.
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