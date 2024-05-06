Макрон вітає зобов'язання Китаю утримуватися від продажу Росії зброї
Президент Франції Емманюель Макрон після переговорів віч-на-віч з головою Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що вітає зобов'язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї РФ
Про це повідомляє Укрінформ.
"Ми вітаємо зобов'язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї або допомоги Москві та суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення", - заявив Макрон.
Він також подякував Сі за "момент координації" перед візитом Путіна до Китаю, адже, на його думку, це дасть змогу визначити, "чи є бажання рухатися до тривалого миру, тобто такого, який єдиний забезпечить мир, безпеку і стабільність в усьому регіоні, і який поважає міжнародне право".
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Президент Франції згадав про Саміт миру у Швейцарії та заявив, що вони з Сі домовились "сприяти зусиллям, спрямованим на досягнення миру".
Макрон подякував голові Китаю за підтримку ініціативи про забезпечення перемир'я під час Олімпійських ігор.
Він розповів Сі про вплив війни в Україні на європейську безпеку та "рішучість підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".
"Без безпеки для України не може бути безпеки для Європи. Однак ми не перебуваємо у стані війни з Росією чи російським народом і не прагнемо зміни режиму в Москві. Тут не можна міняти ролі місцями. Це росіяни хочуть атакувати демократичний режим в Україні та постійно продовжують цей конфлікт", – сказав Макрон.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання після зустрічі в Парижі з французьким президентом Емманюелем Макроном та китайським лідером Сі Цзіньпіном, що КНР використає свій вплив на Росію для закінчення війни проти України.
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