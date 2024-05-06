Лише Китай на цьому етапі війни може вплинути на Путіна, - дипломат Войтко

Таку думку він висловив у етері Еспресо



"Сьогодні Китай є єдиною країною, яка на цьому етапі війни може вплинути на Путіна. Оскільки Росія вже давно перетворилась на васала Китаю і залежить від Пекіну. Китай дійсно має важелі для того, щоб вплинути на Путіна для того, щоб завершити цю війну. Мають важелі й Макрон з Урсулою фон дер Ляєн. Ці важелі можуть бути застосовані, щоб "попросити" Сі Цзіньпіна прислухатись до їхніх прохань зупинити агресію РФ проти України", - пояснив Войтко



Дипломат наголосив, що країни Заходу мають важелі впливу на Китай, який намагається збільшити товарообіг з РФ



"Китай може наразитись на великі санкції за підтримку РФ. Вони й так вже це відчувають. Оскільки від 2022 по 2023 рік товарообіг між Китаєм та Росією зріс удвічі. А за перший квартал 2024 року різко почав падати. Зокрема, зменшився на 15%. Тому важелі впливу на Китай існують і їх можна застосовувати", - додав він.

Китайський лідер Сі Цзіньпін 5 травня прибув із державним візитом до Парижа та зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Наступного дня до них долучилась президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

6 травня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання після зустрічі в Парижі з французьким президентом Емманюелем Макроном та китайським лідером Сі Цзіньпіном, що КНР використає свій вплив на Росію для закінчення війни проти України