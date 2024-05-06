Лише Китай на цьому етапі війни може вплинути на Путіна, - дипломат Войтко
Дипломат, експерт-міжнародник Ярослав Войтко вважає, що лише Китай може вплинути на Росію для того, щоб завершити агресію проти України
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"Сьогодні Китай є єдиною країною, яка на цьому етапі війни може вплинути на Путіна. Оскільки Росія вже давно перетворилась на васала Китаю і залежить від Пекіну. Китай дійсно має важелі для того, щоб вплинути на Путіна для того, щоб завершити цю війну. Мають важелі й Макрон з Урсулою фон дер Ляєн. Ці важелі можуть бути застосовані, щоб "попросити" Сі Цзіньпіна прислухатись до їхніх прохань зупинити агресію РФ проти України", - пояснив Войтко
Дипломат наголосив, що країни Заходу мають важелі впливу на Китай, який намагається збільшити товарообіг з РФ
"Китай може наразитись на великі санкції за підтримку РФ. Вони й так вже це відчувають. Оскільки від 2022 по 2023 рік товарообіг між Китаєм та Росією зріс удвічі. А за перший квартал 2024 року різко почав падати. Зокрема, зменшився на 15%. Тому важелі впливу на Китай існують і їх можна застосовувати", - додав він.
- Китайський лідер Сі Цзіньпін 5 травня прибув із державним візитом до Парижа та зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Наступного дня до них долучилась президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
- 6 травня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання після зустрічі в Парижі з французьким президентом Емманюелем Макроном та китайським лідером Сі Цзіньпіном, що КНР використає свій вплив на Росію для закінчення війни проти України
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.28 Купівля 39.28Продаж 39.8
- EUR Купівля 42.17Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе