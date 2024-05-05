Сі Цзіньпін прибув на перемовини до Парижа

Про це повідомляє France 24.

У виданні зазначили, що очікується на проведення лідерами країн "дуже складних дискусій за закритими дверима" на тлі зростаючої напруженості між Європою та Китаєм через торговий дисбаланс і війну в Україні.

"Візит Сі Цзіньпіна до Франції відбувається, коли відносини між ЄС і Китаєм вступають у нову, набагато складнішу та потенційно більш конфронтаційну еру", - прокоментували виданню.