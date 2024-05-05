Сі Цзіньпін прибув на перемовини до Парижа
Китайський лідер Сі Цзіньпін 5 травня прибув із державним візитом до Парижа та зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном
Про це повідомляє France 24.
У виданні зазначили, що очікується на проведення лідерами країн "дуже складних дискусій за закритими дверима" на тлі зростаючої напруженості між Європою та Китаєм через торговий дисбаланс і війну в Україні.
"Візит Сі Цзіньпіна до Франції відбувається, коли відносини між ЄС і Китаєм вступають у нову, набагато складнішу та потенційно більш конфронтаційну еру", - прокоментували виданню.
- 29 квітня стало відомо, що Сі Цзіньпін 5–10 травня відвідає три країни ЄС - Францію, Сербію та Угорщину. Очільник КНР побуває в Європі вперше за 5 років.
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