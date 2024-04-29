МЗС Китаю підтвердило візити Сі Цзіньпіна до трьох європейських країн у травні
Китайський лідер Сі Цзіньпін 5-10 травня відвідає три країни ЄС - Францію, Сербію та Угорщину. Очільник КНР побуває у Європі вперше за 5 років
Це підтвердив речник міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь, повідомляє Reuters.
У матеріалі зазначено, що державні візити очільника Китаю до трьох європейських країн мають на меті посилити зв’язки з Європейським Союзом, адже "зростає напруженість у другій за величиною економіці світу".
Коментуючи візит Сі Цзіньпіна до Франції, речник МЗС зауважив: двосторонні відносини з цією державою зберігають "міцну динаміку". За його словами, Париж і Пекін мають практичну співпрацю та стратегічні комунікації.
"Настав час вивести всеосяжне стратегічне партнерство між Китаєм і Францією на новий рівень і дати новий імпульс здоровому розвитку відносин між Китаєм і ЄС, щоб зробити новий внесок у світовий мир, стабільність, розвиток і прогрес. Китай сподівається на співпрацю з Францією для подальшого зміцнення політичної взаємної довіри, солідарності та співпраці", - сказав речник Лінь.
Він також додав, що в межах візиту до Сербії Сі Цзіньпін проведе переговори з президентом Александаром Вучичем, на яких лідери обміняються думками про двосторонні відносини та їхнє покращення.
Також китайський лідер здійснить візит до Угорщини, яка, за словами речника МЗС, є "важливим партнером Китаю щодо просування ініціативи "Один пояс, один шлях".
- 9 квітня повідомлялось, що лідер Китаю Сі Цзіньпін на початку травня планує відвідати декілька європейських країн - Францію, Сербію та Угорщину.
- 25 квітня керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергей Гуяш підтвердив інформацію про візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Будапешта між 8 і 10 травня.
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