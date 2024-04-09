Сі Цзіньпін планує відвідати в травні кілька країн Європи, зокрема Угорщину, - ЗМІ

Про це повідомляє Szabad Europa.

Два джерела підтвердили виданню, що Сі Цзіньпін приїде з візитом у Будапешт після того, як відвідає Францію та Сербію.

Очікується, що лідер КНР прибуде до Франції 5 травня на два дні, потім відвідає Белград, про що президент Сербії Александар Вучич повідомив наприкінці лютого, але не уточнив дату. Відповідно до інформації Szabad Europa, після сербської столиці китайський лідер вирушить до Будапешта.

У жовтні 2009 року Сі Цзіньпін був в Угорщині з чотириденним офіційним візитом - тоді країни підписали 15 двосторонніх угод. Зазначено, що китайський лідер востаннє зустрічався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у жовтні 2023 року на третьому міжнародному форумі ініціативи "Один пояс, один шлях". Тоді Сі Цзіньпін назвав очільника угорського уряду своїм давнім другом.