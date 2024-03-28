Сі Цзіньпін заявив прем'єру Нідерландів, що Китай готовий поглиблювати взаємодію з Європою

Про це йдеться на сайті МЗС Китаю.

Зокрема Сі Цзіньпін відзначив, що останніми роками китайсько-нідерландські відносини стабільно та стрімко розвиваються, а співпраця між двома країнами в різних сферах продовжує поглиблюватись.

"Нідерланди стали справжніми «воротами» для співпраці Китаю та ЄС. Китай готовий підтримувати обміни з Нідерландами на всіх рівнях, підтримувати спілкування та діалог, дотримуватися взаємної вигоди та взаємовигідних результатів, а також сприяти безперервному розвитку відкритого та прагматичного всебічного партнерства між Китаєм та Нідерландами", - йдеться у повідомленні.

Також Сі вважає, що економічна глобалізація може зіткнутися з перешкодами, але історична тенденція не зміниться.

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Він сказав, що не бачить сенсу в "роз'єднанні та розриві зв'язків", а єдиним виходом є відкрита співпраця. Також лідер Китаю переконаний, що підхід, у якому виграш однієї країни означає поразку іншої, давно застарів.

"Справді безпечний світ має бути світом глибокої інтеграції та взаємозалежності. Штучне створення технологічних бар’єрів і розрив промислових ланцюгів і ланцюгів поставок призведе лише до розколу та конфронтації. Китайський народ також має законне право на розвиток, і жодна сила не може зупинити науково-технічний розвиток і прогрес Китаю", - наголосив Сі Цзіньпін.

Разом з тим він зауважив, що Китай "підтримуватиме концепцію взаємовигідних результатів, продовжуватиме розширювати відкритість на високому рівні та ділитися дивідендами розвитку з усіма сторонами".

Він зазначив, що політика Китаю щодо Європи залишається стабільною, і країна розглядає Європу як важливий полюс і партнера в багатополярному світі. Сі сподівається на подальшу співпрацю з Нідерландами в цьому напрямі.

Рютте зауважив, що "роз’єднання та розрив зв’язків" не є політичним варіантом для уряду Нідерландів.

"Нідерланди цінують дружні відносини з Китаєм і готові продовжувати поглиблювати партнерство з Китаєм, сприяти обміну персоналом, зміцнювати співпрацю у сферах економіки, торгівлі та скорочення викидів вуглецю, а також активізувати спілкування та координацію на багатосторонніх заходах, таких як G20, а також з питань міжнародних і регіональних гарячих точок", - наголосив прем’єр.