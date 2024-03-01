"Замір температури по палаті": дипломат про поїздку спецпредставника Китаю у низку країн
Дипломат Руслан Осипенко вважає, що китайцям важливо зрозуміти, як далеко Європа готова заходити щодо підтримки України
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Це замір температури по палаті та збір інформації. Спецпредставник Китаю Лі Хуей поїде по маршруту Україна - Польща - Німеччина - Франція і буде зустрічатися з європейськими структурами, тобто це ключові гравці. Зрозуміло, що Україна воює, Польща тилова база, Франція й Німеччина - це локомотив Європи. Наразі вони визначають політику сучасної Європи після того, як Америка пішла в дискусію і європейці перебрали на себе ініціативу", - зауважив Осипенко.
За словами дипломата, китайцям важливо зрозуміти, наскільки Європа готова йти далі у своїх діях та намірах щодо підтримки України.
"Тому, що заяви Європи стали більш рішучі, ніж США дозволяли собі. Макрон вже сказав на саміті, що перемога над Росією забезпечить безпеку й стабільність у Європі, про використання заморожених російських активів на зброю для України. Тобто пішла зовсім інша дискусія", - наголосив Осипенко.
- Китай закликав усі країни зберігати стриманість через діалог та консультації заради безпеки щодо погроз ядерною зброєю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.94 Купівля 37.94Продаж 38.48
- EUR Купівля 41.04Продаж 41.91
- Актуальне
- Важливе