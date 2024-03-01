"Замір температури по палаті": дипломат про поїздку спецпредставника Китаю у низку країн

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Це замір температури по палаті та збір інформації. Спецпредставник Китаю Лі Хуей поїде по маршруту Україна - Польща - Німеччина - Франція і буде зустрічатися з європейськими структурами, тобто це ключові гравці. Зрозуміло, що Україна воює, Польща тилова база, Франція й Німеччина - це локомотив Європи. Наразі вони визначають політику сучасної Європи після того, як Америка пішла в дискусію і європейці перебрали на себе ініціативу", - зауважив Осипенко.

За словами дипломата, китайцям важливо зрозуміти, наскільки Європа готова йти далі у своїх діях та намірах щодо підтримки України.

"Тому, що заяви Європи стали більш рішучі, ніж США дозволяли собі. Макрон вже сказав на саміті, що перемога над Росією забезпечить безпеку й стабільність у Європі, про використання заморожених російських активів на зброю для України. Тобто пішла зовсім інша дискусія", - наголосив Осипенко.