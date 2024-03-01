"У ядерній війні не буде переможців": Китай закликав світ зберігати стриманість
Китай закликав усі країни зберігати стриманість через діалог та консультації заради безпеки щодо погроз ядерною зброєю
Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи заяви президента РФ Путіна про можливість застосування ядерної зброї, передає Укрінформ.
"У ядерній війні не буде переможців, Китай закликає усі сторони зберігати стриманість", - наголосила вона, нагадавши, що в січні 2022 року лідери п’яти держав, які мають ядерну зброю, зробили спільну заяву про те, що ядерну війну неможливо виграти і не можна починати.
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"Китай завжди стверджував, що всі держави, які володіють ядерною зброєю, повинні дотримуватися концепції спільної безпеки, підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність", - підкреслила Мао.
Речниця заявила, що в сьогоднішній ситуації всі сторони повинні працювати разом, аби знизити напруженість і стратегічні ризики.
"Ми закликаємо всі сторони зберігати виваженість і стриманість та будувати збалансовану, ефективну і стійку архітектуру європейської безпеки через діалог та консультації", - додала вона.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що чутки про розміщення Росією ядерної зброї у космосі - це спроба втягнути РФ у перемовини, вигідні США.
- Військові чиновники США розповіли про розвиток виробництва ядерної зброї в Росії та Китаї й заявили про необхідність пришвидшення темпів модернізації ядерної тріади США.
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