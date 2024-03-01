Пентагон закликає пришвидшувати темпи модернізації ядерної тріади на тлі загрози з боку РФ та Китаю
Військові чиновники США розповіли про розвиток виробництва ядерної зброї в Росії та Китаї й заявили про необхідність пришвидшення темпів модернізації ядерної тріади США
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Командувач Стратегічним командуванням США Ентоні Коттон і командувач Космічними силами США Стівен Вайтинг заявили, що нещодавні інвестиції Росії та Китаю підкреслюють необхідність збереження стратегічної переваги США.
"Найважливіше повідомлення, яке я хочу передати сьогодні, полягає в тому, що сили під моїм командуванням готові стримувати наших супротивників і рішуче відповісти, якщо стримування не вдасться. Жоден супротивник ніколи не повинен сумніватися в наших можливостях сьогодні", - сказав Коттон.
За йогословами, США протистоїть двом ядерним лідерам: Російській Федерації та Китайській Народній Республіці. Він зауважує, що ця реальність у поєднанні з ракетними розробками в Північній Кореї, ядерними амбіціями Ірану та розвитком відносин між цими країнами додає нових рівнів складності стратегічному обчисленню США.
Коттон відзначив швидкі темпи, з якими Китай розробляє стаціонарні пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет, і прогнозує, що ядерний арсенал Китаю може досягти майже 1000 боєголовок до 2030 року.
Він також підкреслив останні заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що 95% стратегічних ядерних сил Росії модернізовано.
"Коротко кажучи, наші конкуренти покращують свої позиції проти США та їхніх союзників у багатьох сферах темпами, які значно перевищують темпи, які ми спостерігали лише кілька років тому", - сказав Коттон.
Вайтинг зазначив, що станом на січень 2024 року флот китайських розвідувальних супутників зріс до більш ніж 359 систем, що більш ніж утричі збільшило присутність космічної системи збору розвідданих з 2018 року.
"Завдяки своїм космічним і контркосмічним системам вони значно розширили свою здатність контролювати, відстежувати та націлювати сили США та союзників, як на землі, так і на орбіті", - сказав Вайтінг.
Він додав, що Росія також продовжує розвивати та випробовувати космічні та протисупутникові можливості. Обидва лідери сказали, що постійні інвестиції в стратегічні та космічні можливості мають вирішальне значення.
"Хоча наші застарілі системи продовжують утримувати потенційних супротивників під загрозою, надзвичайно важливо, щоб ми продовжували пришвидшувати темпи модернізації нашої ядерної тріади", - наголосив Коттон.
Вайтинг завив, що конфлікт у космосі не є неминучим, але він буде руйнівним і порушить використання космосу на десятиліття.
"Ми повинні бути готові, якщо стримування не вдасться", - сказав він.
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що чутки про розміщення Росією ядерної зброї у космосі - це спроба втягнути РФ у перемовини, вигідні США.
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