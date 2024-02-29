Путін заявив, що чутки про розміщення у космосі ядерної зброї - це спроба втягнути РФ у перемовини
Президент РФ Володимир Путін заявив, що чутки про розміщення Росією ядерної зброї у космосі - це спроба втягнути РФ у перемовини, вигідні США
Про це він сказав у зверненні до Федеральних зборів.
"Останнім часом все частіше звучать голослівні звинувачення на адресу Росії, що ми начебто збираємось розмістити ядерну зброю в космосі. Подібні вкиди, а це ніщо інше як вкиди, - це пастка, щоб втягнути нас в перемовини на своїх умовах, які вигідні виключно Сполученим Штатам", - сказав Путін.
Також він поскаржився, що США начебто блокує пропозицію РФ про нерозміщення зброї у космосі.
"Маю на увазі проєкт договору про запобігання розміщенню зброї у космосі, яке ми підготували ще в 2008 році. Реакції ніякої немає. Тому у нас є всі підстави вважати, що слова сьогоднішньої американської влади про начебто зацікавленість у перемовинах з нами у питаннях стратегічної стабільності - це демагогія напередодні президентських виборів у США. Вони просто хочуть показати своїм громадянам, та і всім іншим, що, як і раніше, керують світом", - заявив російський диктатор.
- 15 лютого голова Комітету з питань розвідки палати представників конгресу США Майк Тернер надав членам конгресу дані про "серйозну загрозу національній безпеці". За словами джерел CNN, загроза пов’язана з бажанням РФ вивести ядерну зброю в космос.
- Росія намагається розробити ядерну космічну зброю, яка здатна вивести з ладу супутники, що обертаються навколо Землі.
- 18 лютого на полях Мюнхенської конференції держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з китайськими й індійськими колегами загрози, які несуть ядерні супутники РФ у космосі.
- 20 лютого Путін заявив, що не планує розміщувати ядерну зброю у космосі.
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