Блінкен закликав Китай та Індію не підтримувати РФ у її випробуваннях ядерних супутників, - NYT
На полях Мюнхенської конференції держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з китайськими й індійськими колегами загрози, які несуть ядерні супутники РФ у космосі
Про це повідомляє The New York Times.
Блінкен порушив можливість ядерного удару Росії зі своїми китайськими та індійськими колегами, наголосивши, що будь-яка ядерна детонація в космосі призведе до знищення не лише американських супутників, а й супутників у Пекіні та Нью-Делі.
Крім того, за словами офіційних осіб США та зовнішніх аналітиків, глобальні системи зв’язку дадуть збій, у результаті чого робота всього, від екстрених служб до мобільних телефонів, регулювання генераторів і помп, зупиниться. Вони попереджають, що уламки від вибуху розлетяться по всій низькій навколоземній орбіті та ускладнять, а то й унеможливлять навігацію для будь-яких супутників, включаючи Starlink, які використовуються для інтернет-зв’язку, й супутників-шпигунів.
Блінкен сказав, що лідери Китаю та Індії, президент Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Нарендра Моді повинні відмовляти президента РФ Володимира Путіна "від того, що може перетворитися на катастрофу".
- Голова Комітету з питань розвідки палати представників конгресу США Майк Тернер надав членам конгресу дані про "серйозну загрозу національній безпеці". За словами джерел CNN, загроза пов’язана з бажанням РФ вивести ядерну зброю в космос.
- Росія намагається розробити ядерну космічну зброю, яка здатна вивести з ладу супутники, що обертаються навколо Землі.
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