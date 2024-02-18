Блінкен закликав Китай та Індію не підтримувати РФ у її випробуваннях ядерних супутників, - NYT

Про це повідомляє The New York Times.

Блінкен порушив можливість ядерного удару Росії зі своїми китайськими та індійськими колегами, наголосивши, що будь-яка ядерна детонація в космосі призведе до знищення не лише американських супутників, а й супутників у Пекіні та Нью-Делі.

Крім того, за словами офіційних осіб США та зовнішніх аналітиків, глобальні системи зв’язку дадуть збій, у результаті чого робота всього, від екстрених служб до мобільних телефонів, регулювання генераторів і помп, зупиниться. Вони попереджають, що уламки від вибуху розлетяться по всій низькій навколоземній орбіті та ускладнять, а то й унеможливлять навігацію для будь-яких супутників, включаючи Starlink, які використовуються для інтернет-зв’язку, й супутників-шпигунів.

Блінкен сказав, що лідери Китаю та Індії, президент Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Нарендра Моді повинні відмовляти президента РФ Володимира Путіна "від того, що може перетворитися на катастрофу".