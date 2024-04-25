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В Угорщині підтвердили, що Сі Цзіньпін відвідає Будапешт

25 квітня, 2024 четвер
18:46
Світ Сі Цзіньпін

Керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергей Гуяш підтвердив інформацію про візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Будапешта між 8 і 10 травня

Про це повідомляє Telex. 

Зазначено, що Сі Цзіньпін прибуде в Угорщину після візитів до Франції та Сербії. 

За словами Гергея, наразі ще триває підготовка до зустрічі Сі, над якою працює міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіятро. Очільник МЗС зауважив, що між двома країнами "дійсно є розбіжності", проте позиція його уряду полягає в тому, що "не варто встановлювати бар'єри в економічних відносинах на ідеологічних мотивах". 

Сіятро наголосив, що мати хороші відносини з якомога більшою кількістю держав є в інтересах економіки Угорщини, додавши, що Китай є "великою державою та навіть сильнішою за Євросоюз". 

У жовтні 2009 року Сі Цзіньпін був в Угорщині з чотириденним офіційним візитом - тоді країни підписали 15 двосторонніх угод. Зазначено, що китайський лідер востаннє зустрічався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у жовтні 2023 року на третьому міжнародному форумі ініціативи "Один пояс, один шлях". Тоді Сі Цзіньпін назвав очільника угорського уряду своїм давнім другом. 

  • 9 квітня повідомлялось, що лідер Китаю Сі Цзіньпін на початку травня планує відвідати декілька європейських країн - Францію, Сербію та Угорщину.
Теги:
Китай
Угорщина
Віктор Орбан
Сі Цзиньпін
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