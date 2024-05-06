У Парижі розпочалась зустріч Сі Цзіньпіна з Макроном та фон дер Ляєн

Про це повідомляє Reuters.

У коротких публічних коментарях перед переговорами Сі заявив, що вважає відносини з Європою пріоритетом зовнішньої політики Китаю і що обидві сторони повинні залишатися відданими партнерству.

"Оскільки світ вступає в новий період турбулентності і змін, як дві важливі сили в цьому світі, Китай і Європа повинні дотримуватися позиціонування партнерів, дотримуватися діалогу і співпраці", - заявив він.

На початку зустрічі та Макрон та фон дер Ляєн закликали Сі Цзіньпіна забезпечити більш збалансовану торгівлю між ЄС та Китаєм.

За словами Макрона, Європа і Китай перебувають на переломному етапі історії, який вимагає вирішення структурних труднощів, в тому числі досягнення рівних умов для бізнесу.

"Майбутнє нашого континенту також дуже чітко залежатиме від нашої здатності надалі збалансовано розвивати наші відносини з Китаєм", - наголосив він під час перемовин у Єлисейському палаці.