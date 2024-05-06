У Парижі розпочалась зустріч Сі Цзіньпіна з Макроном та фон дер Ляєн
У понеділок, 6 травня, у Парижі розпочалась тристороння зустріч між президентом Франції Емманюелем Макроном, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та лідером Китаю Сі Цзіньпіном
Про це повідомляє Reuters.
У коротких публічних коментарях перед переговорами Сі заявив, що вважає відносини з Європою пріоритетом зовнішньої політики Китаю і що обидві сторони повинні залишатися відданими партнерству.
"Оскільки світ вступає в новий період турбулентності і змін, як дві важливі сили в цьому світі, Китай і Європа повинні дотримуватися позиціонування партнерів, дотримуватися діалогу і співпраці", - заявив він.
На початку зустрічі та Макрон та фон дер Ляєн закликали Сі Цзіньпіна забезпечити більш збалансовану торгівлю між ЄС та Китаєм.
За словами Макрона, Європа і Китай перебувають на переломному етапі історії, який вимагає вирішення структурних труднощів, в тому числі досягнення рівних умов для бізнесу.
"Майбутнє нашого континенту також дуже чітко залежатиме від нашої здатності надалі збалансовано розвивати наші відносини з Китаєм", - наголосив він під час перемовин у Єлисейському палаці.
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Китайський лідер Сі Цзіньпін 5 травня прибув із державним візитом до Парижа та зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Наступного дня до них долучилась президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
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