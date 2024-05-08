"Динамо" прийняло рішення повернути Луческу, - ЗМІ

Про це повідомляє GSP.

За інформацією джерела, Мірча Луческу отримав пропозицію стати генеральним директором київського "Динамо". Нещодавно румунський тренер відвідав Україну, зокрема тренування та матч столичного клубу в УПЛ.

78-річним Луческу також цікавиться "Рапід" Бухарест, який пропонує йому роботу тренером. Луческу підтвердив, що мав розмову з керівництвом клубу, а також контакти з бухарестським "Динамо".

"Усі хочуть скористатися моїм досвідом. Я нічого не вирішу до 1 червня", – сказав Мірча Луческу.

Відставка Мірчі Луческу

У листопаді 2023 року донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" в Українській Прем'єр-лізі. Після матчу Мірча Луческу повідомив, що йде у відставку.

Луческу очолював "Динамо" з 2020 року. У минулому сезоні кияни посіли в прем'єр-лізі четверте місце. Контракт румунського тренера був розрахований до літа 2024 року.

Разом з "Динамо" Мірча Луческу виграв УПЛ в сезоні 2020/21, Кубок України 2020/21 та Суперкубок України у 2021 році.

З 2004-го до 2016 року Луческу очолював "Шахтар". З "гірниками" виграв 8 чемпіонських титулів УПЛ та Кубок УЄФА-2009.