"Динамо" прийняло рішення повернути Луческу, - ЗМІ
Колишній головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу може повернутися в столичний топ-клуб
Про це повідомляє GSP.
За інформацією джерела, Мірча Луческу отримав пропозицію стати генеральним директором київського "Динамо". Нещодавно румунський тренер відвідав Україну, зокрема тренування та матч столичного клубу в УПЛ.
78-річним Луческу також цікавиться "Рапід" Бухарест, який пропонує йому роботу тренером. Луческу підтвердив, що мав розмову з керівництвом клубу, а також контакти з бухарестським "Динамо".
"Усі хочуть скористатися моїм досвідом. Я нічого не вирішу до 1 червня", – сказав Мірча Луческу.
Відставка Мірчі Луческу
У листопаді 2023 року донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" в Українській Прем'єр-лізі. Після матчу Мірча Луческу повідомив, що йде у відставку.
Луческу очолював "Динамо" з 2020 року. У минулому сезоні кияни посіли в прем'єр-лізі четверте місце. Контракт румунського тренера був розрахований до літа 2024 року.
Разом з "Динамо" Мірча Луческу виграв УПЛ в сезоні 2020/21, Кубок України 2020/21 та Суперкубок України у 2021 році.
З 2004-го до 2016 року Луческу очолював "Шахтар". З "гірниками" виграв 8 чемпіонських титулів УПЛ та Кубок УЄФА-2009.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.22 Купівля 39.22Продаж 39.74
- EUR Купівля 42.13Продаж 42.82
- Актуальне
- Важливе