Гол Зубкова приніс "Шахтарю" перемогу над "Динамо" в УПЛ
У п'ятницю, 3 листопада, донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" в Українській Прем'єр-лізі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився перемогою "Шахтаря" з рахунком 1:0. На 53-й хвилині Невертон передачею врозріз вивів на ударну позицію у карному майданчику Олександра Зубкова, який точно пробив поміж ніг голкіперу "Динамо" Георгію Бущану.
"Шахтар" підійшов до центрального матчу першого кола на четвертій позиції. Тепер чинний чемпіон має 24 бали після 11 матчів і займає третє місце.
"Динамо" набрало 16 пунктів після 10 ігор та йде сьомим. Очолюють турнірну таблицю прем'єр-ліги "Кривбас" (26 балів), "Полісся" (25) та "Дніпро-1" (24), які провели по 12 матчів.
Чемпіонат України
13-й тур
3 листопада
"Динамо" - "Шахтар" 0:1
Гол: Зубков, 53
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У минулому сезоні "Шахтар" у жовтні 2022 року переміг "Динамо" з рахунком 3:1, а у квітні 2023-го команди зіграли внічию 1:1.
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