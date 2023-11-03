Луческу звільнився з посади головного тренера "Динамо"
Ввечері п'ятниці, 3 листопада, Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера "Динамо"
Про відставку Луческу заявив на післяматчевій пресконференції, повідомляє "Суспільне. Спорт".
За словами Луческу, він завершує кар'єру.
"Сьогодні не хотілося б говорити про гру. Хочу сказати, що я 15 років віддав футболу України. На цьому я вирішив закінчити свою кар'єру. Це була остання гра. Я попрощався зі своїми гравцями, з гравцями "Шахтаря". Дякую усім. Хотілося б завершити по-іншому, але усьому приходить кінець - і футбольній кар'єрі, і любові, і життю. Усьому є початок і кінець", – заявив Мірча Луческу.
Луческу очолює "Динамо" з 2020 року. У минулому сезоні кияни посіли в прем'єр-лізі четверте місце. Контракт румунського тренера був розрахований до літа 2024 року.
Разом з "Динамо" Мірча Луческу виграв УПЛ в сезоні 2020/21, Кубок України 2020/21 та Суперкубок України у 2021 році.
З 2004 до 2016 року Луческу очолював "Шахтар". З "гірниками" виграв 8 чемпіонських титулів УПЛ та Кубок УЄФА-2009.
- У п'ятницю, 3 листопада, донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" в Українській прем'єр-лізі.
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