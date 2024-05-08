Київська міськрада перейменувала проспект Правди на честь Європейського Союзу

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Як зазначив секретар Київради Володимир Бондаренко, топоніми часів СРСР десятиліттями отруюють свідомість українців.

"Проспект Правди було названо на честь центрального органу комуністичної партії радянського союзу – газети "Правда". У час війни Київська міська рада прийняла рішення деколонізувати проспект. На основі електронного рейтингового голосування було обрано нову назву – проспект Європейського Союзу", - поінформував заступник міського голови.

Він нагадав, що вступ України до ЄС – стратегічний курс держави, закріплений у Конституції.

"Тож вшанування ЄС у столичній топоніміці є логічним кроком на шляху до зміцнення взаємин", - резюмував Бондаренко.

Своєю чергою депутатка Київської міськради Дінара Габібуллаєва розповіла, що рішення ухвалили з третьої спроби, бо депутати від "Слуги Народу" та ОПЗЖ не давали необхідної кількості голосів.