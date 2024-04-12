У Києві в межах деколонізації перейменували Олександрівську лікарню: як вона тепер називається
У Києві Олександрівську лікарню перейменували на Свято-Михайлівську клінічну лікарню. За це рішення проголосували 70 депутатів міськради
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Зазначається, що ініціативу щодо перейменування підтримали історики, трудовий колектив лікарні та мешканці міста, які долучились до громадського обговорення.
"Процес деколонізації стосується всіх міських об’єктів у столиці. У 1874 році в Києві міська клінічна лікарня отримала назву Олександрівська. Лікарню назвали на честь царевича Олександра, як шана майбутньому російському імператору Олександру III. Ця назва була підібрана так, щоб саме існування цього медичного закладу завдячувало російській імперії. Герб Олександра III й досі є символом Олександрівської лікарні та активно використовується в публічному просторі", - розповіла депутатка Київської міськради Олеся Пинзеник, яка ініціювала перейменування.
"Це підтверджує той факт, що російська пропаганда вкорінилася глибше, ніж ми уявляли", - додала вона.
За словами депутатки, рішення про перейменування було ухвалено для зменшення інформаційного та культурологічного впливу московського наративу на світогляд киян. Лікарню переназвали на честь архистратига Михаїла, який упродовж останнього тисячоліття вважається покровителем і захисником Києва.
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