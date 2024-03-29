Колишню Арку Дружби народів у Києві потрібно демонтувати, перейменування недостатньо, - комісія УІНП
Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті (УІНП) вважає, що перейменування Арки Дружби народів у Арку свободи українського народу недостатньо: її потрібно повністю демонтувати
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як зазначили в експертній комісії Арка свободи українського народу, попри перейменування, належить до символіки російської імперської політики, репрезентує радянські ідеологеми й конотації, тому становить загрозу національній безпеці України.
"Розміщена в Хрещатому парку міста Києва Арка дружби народів, що присвячена подіям, пов'язаним зі здійсненням російської імперської політики та її глорифікацією (встановлена 1982 р. з нагоди 60-річчя утворення СРСР і 65-річчя Жовтневого перевороту 1917 року), належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу", - ідеться у висновках експертної комісії.
- 14 травня 2022 року Київрада перейменувала Арку Дружби народів на Арку Свободи українського народу.
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