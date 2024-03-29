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Колишню Арку Дружби народів у Києві потрібно демонтувати, перейменування недостатньо, - комісія УІНП

29 березня, 2024 п'ятниця
14:21
Культура арка Дружби народів

Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті (УІНП) вважає, що перейменування Арки Дружби народів у Арку свободи українського народу недостатньо: її потрібно повністю демонтувати

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

Як зазначили в експертній комісії Арка свободи українського народу, попри перейменування, належить до символіки російської імперської політики, репрезентує радянські ідеологеми й конотації, тому становить загрозу національній безпеці України. 

"Розміщена в Хрещатому парку міста Києва Арка дружби народів, що присвячена подіям, пов'язаним зі здійсненням російської імперської політики та її глорифікацією (встановлена 1982 р. з нагоди 60-річчя утворення СРСР і 65-річчя Жовтневого перевороту 1917 року), належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу", - ідеться у висновках експертної комісії.

  • 14 травня 2022 року Київрада перейменувала Арку Дружби народів на Арку Свободи українського народу. 
Теги:
Суспільство
Україна
Радянський Союз
Війна з Росією
декомунізація
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