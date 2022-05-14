У Києві перейменували арку Дружби народів
Київрада перейменувала Арку Дружби народів на Арку Свободи українського народу
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.
"Київрада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів. Тепер це - Арка Свободи українського народу", - написав він.
Мер додав, що депутати затвердили перелік понад 40 пам'ятників та знаків, які потрібно прибрати з вулиць і будівель й передати до музею тоталітаризму.
"Що стосується перейменувань, це - резонансна тема. Ми почули і думки та побажання киян, почули і критику. Тому, щоб не ухвалювати поспішних рішень, залучаємо фахівців інститутів академії наук України, інституту національної пам'яті та інших установ для завершення процесу найменувань", - зазначив Кличко.
Він додав, що існує запит українського суспільства прибрати з карти Києва назви, пов'язані з Росією.
"Нові назви мають жити десятки, а то й сотні років.Тому процес найменувань має бути швидким, проте обгрунтованим. Рейтингове голосування щодо перейменувать столичних об'єктів Київрада подовжила до 19 червня. Відбуватиметься голосування в мобільному додатку "Київ цифровий", - підсумував Кличко.
- 15 квітня Київська міська рада перейменувала сквер на честь дружби між Києвом та Москвою у Голосіївському районі міста, тепер це сквер "Героїв Маріуполя".
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