У Києві перейменували арку Дружби народів

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Київрада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів. Тепер це - Арка Свободи українського народу", - написав він.

Мер додав, що депутати затвердили перелік понад 40 пам'ятників та знаків, які потрібно прибрати з вулиць і будівель й передати до музею тоталітаризму.

"Що стосується перейменувань, це - резонансна тема. Ми почули і думки та побажання киян, почули і критику. Тому, щоб не ухвалювати поспішних рішень, залучаємо фахівців інститутів академії наук України, інституту національної пам'яті та інших установ для завершення процесу найменувань", - зазначив Кличко.

Він додав, що існує запит українського суспільства прибрати з карти Києва назви, пов'язані з Росією.

"Нові назви мають жити десятки, а то й сотні років.Тому процес найменувань має бути швидким, проте обгрунтованим. Рейтингове голосування щодо перейменувать столичних об'єктів Київрада подовжила до 19 червня. Відбуватиметься голосування в мобільному додатку "Київ цифровий", - підсумував Кличко.

15 квітня Київська міська рада перейменувала сквер на честь дружби між Києвом та Москвою у Голосіївському районі міста, тепер це сквер "Героїв Маріуполя".