"Героїв Маріуполя": Київрада перейменувала сквер дружби між Києвом та Москвою
Київська рада перейменувала сквер на честь дружби між Києвом та Москвою у Голосіївському районі міста, тепер це сквер "Героїв Маріуполя"
Про це повідомляє КМДА.
"Пам’ятний знак так званій дружбі, що стояв у сквері, демонтували минулого року. Тепер зелена зона отримала нову назву. І це важливо!" - наголосив мер Києва Віталій Кличко після засідання Київради.
Відомо, що сквер розташований у Голосіївському районі міста, на вулиці Якубовського - на Теремках. Кілька років тому його відремонтували.
Також депутати Київради підтримали спрощення процедури ухвалення управлінських рішень в умовах воєнного стану. Це стосується спрощення процедури при відзначенні, нагородженні українських героїв і волонтерів, а також процедури найменувань об’єктів міста.
Крім того, Київрада ухвалила низку перейменувань міських об’єктів, проєкти рішень щодо яких вже були підготовлені та пройшли необхідні процедури.
"Але в Києві ще є десятки вулиць і об’єктів із назвами, пов’язаними з агресором. Їх перейменування – актуальне. Тому ми відпрацюємо нові назви, які будуть носити ці вулиці, проспекти, станції метро та інші об’єкти. На ці процедури ми виділили час до 9 травня. Опрацюємо пакетом і ухвалимо комплексне рішення на засіданні Київради", – підкреслив Віталій Кличко.
- Нагадаємо, у Франківську дерусифікували 25 вулиць. Тепер там також є вулиця на честь Героїв Маріуполя, яка була колишньою вулицею Лермонтова. Крім того, тепер у місті з'явилось кілька десятків вулиць, які перейменували на честь культурних, політичних та наукових діячів України.
- Крім того, у Чернівцях планують перейменувати низку вулиць та провулків, а в Рівному вже навіть перейменували перші вулиці, пов'язані з країною-агресором.
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