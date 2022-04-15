"Героїв Маріуполя": Київрада перейменувала сквер дружби між Києвом та Москвою

Про це повідомляє КМДА.



"Пам’ятний знак так званій дружбі, що стояв у сквері, демонтували минулого року. Тепер зелена зона отримала нову назву. І це важливо!" - наголосив мер Києва Віталій Кличко після засідання Київради.



Відомо, що сквер розташований у Голосіївському районі міста, на вулиці Якубовського - на Теремках. Кілька років тому його відремонтували.



Також депутати Київради підтримали спрощення процедури ухвалення управлінських рішень в умовах воєнного стану. Це стосується спрощення процедури при відзначенні, нагородженні українських героїв і волонтерів, а також процедури найменувань об’єктів міста.

Крім того, Київрада ухвалила низку перейменувань міських об’єктів, проєкти рішень щодо яких вже були підготовлені та пройшли необхідні процедури.

"Але в Києві ще є десятки вулиць і об’єктів із назвами, пов’язаними з агресором. Їх перейменування – актуальне. Тому ми відпрацюємо нові назви, які будуть носити ці вулиці, проспекти, станції метро та інші об’єкти. На ці процедури ми виділили час до 9 травня. Опрацюємо пакетом і ухвалимо комплексне рішення на засіданні Київради", – підкреслив Віталій Кличко.