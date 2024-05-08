Російська пропаганда намагається зобразити Буданова конкурентом Зеленського
Російська пропаганда активно працює, щоб зобразити очільника ГУР Кирила Буданова конкурентом Володимира Зеленського
Про це пише Центр стратегічних комунікацій.
"Генерал Буданов – конкурент Зеленського, а для ОП він – як кістка у горлі. Єрмак настільки боїться будь-якого конкурента для Зеленського, що не варто дивуватися отруєнню дружини Буданова", - такі меседжі поширюють прокремлівські Telegram-канали.
У Центрі наголошують, що насправді все це – витвір російської пропаганди та пов’язаних із нею "анонімних" каналів.
"Керівник української розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю BBC 22 квітня 2024 року заперечив будь-яку можливість політичної кар’єри під час війни. А звинувачення голови ОП України в отруєнні дружини начальника ГУР є спробою відвести провину за цей злочин від російської розвідки", - пише Spravdi.
Росіяни поширюють фейки з метою показати аудиторії вигаданий конфлікт між українською розвідкою та політичним керівництвом.
- У РФ також заявили, якщо президент Франції Емманюель Макрон відправить війська в Україну, то вони будуть розглядатися російськими військовими як законні цілі.
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