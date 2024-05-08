Російська пропаганда намагається зобразити Буданова конкурентом Зеленського

Про це пише Центр стратегічних комунікацій.

"Генерал Буданов – конкурент Зеленського, а для ОП він – як кістка у горлі. Єрмак настільки боїться будь-якого конкурента для Зеленського, що не варто дивуватися отруєнню дружини Буданова", - такі меседжі поширюють прокремлівські Telegram-канали.

У Центрі наголошують, що насправді все це – витвір російської пропаганди та пов’язаних із нею "анонімних" каналів.

"Керівник української розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю BBC 22 квітня 2024 року заперечив будь-яку можливість політичної кар’єри під час війни. А звинувачення голови ОП України в отруєнні дружини начальника ГУР є спробою відвести провину за цей злочин від російської розвідки", - пише Spravdi.

Росіяни поширюють фейки з метою показати аудиторії вигаданий конфлікт між українською розвідкою та політичним керівництвом.