Росія погрожує Франції вдарити по її військах, якщо їх відправлять в Україну

Про це пише Reuters.

"Характерно, що сам Макрон пояснює таку риторику бажанням створити для Росії якусь "стратегічну невизначеність", - заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Захарова зазначила, що серед загиблих в Україні в Росії вже зростає кількість громадян Франції.

"Якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенями для російських збройних сил. Мені здається, що у Парижа вже є цьому докази", - додала вона.

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.

Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього.

5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.