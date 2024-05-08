Штурмові групи росіян прорвалися до Красногорівки на Донеччині, ЗСУ заблокували їх на території заводу, - ОСУВ "Хортиця"
Російські штурмові групи прорвалися у місто Красногорівка Донецької області - Сили оборони їх заблокували на території вогнетривкого заводу
Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин у етері Армія TV.
Він зазначив, що росіянам вдалося прорватися до Красногорівки малими штурмовими групами.
"Ворог прорвався у місто малими штурмовими групами та засів на території вогнетривкого заводу. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59 бригади, ворога було блоковано і він поки що перебуває там", - зазначив він.
Також за його словами Сили оборони відрізали ворожі групи від постачання боєкомплекту.
"Наші захисники повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку й околиці населеного пункту. За минулу добу захисники знищили близько 30 ворогів на підходах до Красногорівки", - додав Волошин.
Крім того росіяни проводять штурми поблизу селища Нетайлове і намагаються штурмувати східну частину Первомайського. Складна ситуація і біля Невельського.
"Біля Невельського вони також заходять малими групами, контратакують, наші воїни їх відбивають", - розповів речник ОСУВ "Хортиця".
- 8 травня повідомлялося, що українські захисники запобігли спробі проникнення російської диверсійно-розвідувальної групи на Харківщину. У складі ДРГ було до десяти осіб.
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