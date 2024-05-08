Ворожа ДРГ спробувала зайти на Харківщину: в ОСУВ "Хортиця" розповіли подробиці

Подробиці цього в коментарі LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, спроба відбулася в районі села Пильна (приблизно 30 км на північний схід від Харкова).

"Ворожа ДРГ була вчасно виявлена, по ній був відкритий вогонь на ураження, внаслідок якого противник припинив виконання завдань і, зазнавши втрат, повернувся на суміжну територію Російської Федерації", – розповів Волошин.

Він додав, що загалом росіяни активізували використання ДРГ на Харківському напрямку.

У суботу й неділю були ще спроби проникнути на територію України з Росії, але їх вдалося вчасно виявити, тож намагання зібрати розвідувальні дані успіху не мали.