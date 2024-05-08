Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 13 танків та 30 артсистем

Про це 8 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 477 430 (+970) осіб,

танків ‒ 7418 (+13) од,

бойових броньованих машин - 14 246 (+19) од,

артилерійських систем – 12 317 (+30) од,

РСЗВ – 1057 (+0) од,

засоби ППО ‒ 792 (+0) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),

крилаті ракети ‒ 2151 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 549 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 2019 (+2) од.

Зведення Генштабу: На фронті відбулося 84 боєзіткнення: РФ наступає на 7 напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. Силами оборони недопущене проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Пальна Харківської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 16 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку Україна відбила 17 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 27 атак в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.

Армія РФ завдала 47 авіаційних ударів та здійснила 97 обстрілів з РСЗВ по території України

Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 47 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, завдавши масованого ракетного удару. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Детальна інформація уточнюється.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Дворічанське, Синьківка Харківської області; Новий, Дружба, Часів Яр, Олександропіль, Новоолександрівка, Очеретине, Прогрес, Водяне, Урожайне, Костянтинівка, Парасковіївка Донецької області; Комишуваха Запорізької області; Червоний Маяк, Іванівка, Дніпровське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" та пункт управління ворога

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 "Тюльпан", пункту управління, 1 складу ПММ та 5 районах зосередження особового складу противника.