Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 13 танків та 30 артсистем
Оновлено

Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 13 танків та 30 артсистем

8 травня, 2024 середа
07:33
Війна з Росією знищений російський танк Т-72
Зміст

Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 84 бойових зіткнень. Українські військові відбили атаки на 7 напрямках та знищили 970 окупантів

Про це 8 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 477 430 (+970) осіб,
  • танків ‒ 7418 (+13) од,
  • бойових броньованих машин - 14 246 (+19) од,
  • артилерійських систем – 12 317 (+30) од,
  • РСЗВ – 1057 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 792 (+0) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 2151 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 549 (+40) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2019 (+2) од.

Зведення Генштабу: На фронті відбулося 84 боєзіткнення: РФ наступає на 7 напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. Силами оборони недопущене проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Пальна Харківської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 16 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку Україна відбила 17 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 27 атак в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.

Армія РФ завдала 47 авіаційних ударів та здійснила 97 обстрілів з РСЗВ по території України

Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 47 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, завдавши масованого ракетного удару. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Детальна інформація уточнюється.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Дворічанське, Синьківка Харківської області; Новий, Дружба, Часів Яр, Олександропіль, Новоолександрівка, Очеретине, Прогрес, Водяне, Урожайне, Костянтинівка, Парасковіївка Донецької області; Комишуваха Запорізької області; Червоний Маяк, Іванівка, Дніпровське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" та пункт управління ворога

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 "Тюльпан", пункту управління, 1 складу ПММ та 5 районах зосередження особового складу противника.

  • Російський ворог у ніч проти 8 травня атакував територію України ударними БПЛА типу Shahed і ракетами. Більше про атаку читайте тут!
Теги:
Україна
Росія
зброя
ППО
російська армія
Луганщина
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
безпілотник
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
ракетний удар
втрати окупантів
Вбиті росіяни
Куп'янськ
Часів Яр
Читайте також:
фейк
7 травня, 2024 вiвторок
"Якщо Київ не проситиме про припинення вогню, може розпочатися війна між Європою та РФ": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 7 травня
речник Держдепу США Метью Міллер
6 травня, 2024 понедiлок
Держдеп США: Путін - президент РФ і діятиме в цій ролі
На фото: Jerry Heil в номері на Євробаченні-2024
7 травня, 2024 вiвторок
У Польщі закликають не голосувати за Україну на Євробаченні-2024 через світшот Jerry Heil з написом Banderaciaga
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.22
    Купівля 39.22
    Продаж 39.74
  • EUR
    Купівля 42.14
    Продаж 42.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
8 травня
07:30
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
РФ вдруге атакує Україну ракетами зранку 8 травня: в низці областей є влучання, поранена дитина
07:27
Оновлено
ракетний корабель РФ "Сєрпухов"
Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії: загальний залп до 12 "калібрів"
07:26
ізраїльські солдати
МЗС Британії про наступ Ізраїлю на Рафах: Порушить міжнародне право і не призведе до знищення ХАМАСу
07:11
Оновлено
електроенергія
Росіяни вночі атакували енергетичні об'єкти у 6 областях
07:11
Анонс
Андрій Лунін, Реал, Ліга чемпіонів
"Реал" - "Баварія": де та коли дивитись півфінал Ліги чемпіонів
07:03
Дмитро Лубінець
Лубінець передав МФЧХ документи щодо порушень діяльності російського Червоного Хреста
06:37
ЗСУ
РФ просувається на Донеччині та Запоріжжі: ISW оцінив ситуацію на фронті
06:12
КНДР
КНДР випробувала новий ракетний двигун для балістичних ракет
05:52
Літак. авіація, Польща
Польща та союзники підіймали авіацію під час масованого обстрілу України з боку РФ
05:40
СУ-30
Попри санкції за два роки війни РФ придбала військове авіаційне обладнання майже на $500 млн, - ліберальне росЗМІ
04:25
Ізраїль, ЦАХАЛ
"Вплине не лише на регіон, а й на весь світ": Туреччина просить Ізраїль вивести війська з ПП біля Рафаху
04:15
Канада
Постійне втручання Китаю у вибори може підірвати канадську демократію, - розвідка Канади
03:56
путін
Путін на "інавгурації", ймовірно, запевняв росіян, що режим у Росії надалі буде все більш автократичним, - ISW
02:34
НАТО
Нейтральні країни запропонували НАТО поглибити співпрацю у сфері розвідки та кібербезпеки на тлі агресії РФ
01:49
авіація
Польща розпочала військові навчання зі США та країнами Балтії Astral Knight-24
01:17
Клаус Йоханніс
Президент Румунії Йоханніс після зустріч з Байденом заявив, що розглядає можливість передачі Україні Patriot
00:52
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
ЦАХАЛ взяв під контроль пункт перетину кордону між сектором Гази та Єгиптом
00:25
TikTok
TikTok подає до суду на США через законопроєкт, що може заборонити діяльність соцмережі
00:15
Jerry Heil у півфіналі Євробачення-2024
Jerry Heil та alyona alyona вийшли до фіналу Євробачення-2024
2024, вiвторок
7 травня
23:54
ПСЖ - "Борусія", Марко Ройс
"Борусія" сенсаційно обіграла ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів
23:46
Ексклюзив
Сергій Кривонос
"Блеф ні про що": генерал Кривонос щодо погроз РФ завдати ударів по Великій Британії
23:42
Оновлено
Вогонь, пожежа
В окупованому Луганську прогриміли вибухи: виникла пожежа
23:05
грузія
Двоє грузинських добровольців загинули в боях під Авдіївкою
23:02
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, Кубок Англії
"Челсі" знайшов у Бразилії 17-річного конкурента для Мудрика
22:53
На фото: Логотип OpenAI
OpenAI запускає інструмент для виявлення діпфейків через вплив ШІ на світові вибори
22:40
Ексклюзив
телемарафон
"Ніхто не наважується вийти з телемарафону, а влада не наважується розпустити його", - нардепка Клименко
22:38
Зеленський анонсував "фактичний старт переговорів з ЄС у червні"
22:16
ГУР
ГУР вивело з ладу онлайн-сервіси компанії РФ 1С
21:55
Евіка Сіліня
Прем'єрка Латвії Сіліня звинуватила Росію у залякуванні учасників Саміту миру ядерними погрозами
21:20
Берлін, 9 травня 2023
У Берліні заборонили використання прапорів Росії та України 8-9 травня
21:17
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Можливості дій противника неподалік Харкова й Сум, літній наступ РФ та мобілізація до ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
21:15
Військовий літак Іл-20М КООТ-А
Польща підняла винищувачі через літак РФ над Балтійським морем
21:13
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Можуть бути прикордонні бої на Харківщині та Сумщині: генерал Кривонос про активізацію росіян на північно-східному напрямку
20:51
Рустем Умєров і Ллойд Остін
Підготовка ліній фортифікацій і ракети для ППО: Умєров провів телефонну розмову з Остіном
20:34
За позовом прокуратури державі повернуто землі лісового фонду на Одещині вартістю 7 млрд грн
Державі повернули землі лісового фонду на Одещині вартістю 7 млрд грн
20:23
Володимир Путін та Рамзан Кадиров (праворуч)
"Київський режим зганяє злість на цивільних жителях Донбасу та Білгорода": росфейки за 7 травня
20:16
Ексклюзив
білоруські військові лукашенко
"Буде керувати генштаб РФ": Defence Express про перевірку носіїв тактичної ядерної зброї у Білорусі
20:08
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих атак. За добу на фронті відбулося 64 бойові зіткнення
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Путін і друге пришестя Христа
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 804-го дня війни: біля Новомихайлівки зупинили оригінальний штурм окупантів, Укрзалізниця встановила рекорд, а енергетики створюють "розумні" електромережі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV