Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Мовчання моря пам’яті
OPINION

Мовчання моря пам’яті

Костянтин Москалець
8 травня, 2024 середа
20:08
Погляд Костянтин Москалець
Зміст

Я народився через вісімнадцять років після перемоги над нацистською Німеччиною

Сліди війни й пам’ять про неї були присутні всюди: братська могила в Батурині, де похований мій дід Костянтин Москалець, безрукі й безногі дядьки-односельчани, яким дивом вдалося вижити у кривавій м’ясорубці Другої світової війни. "Виживали тільки ті, хто молився, – розповідав дід Василь, наш родич, який повернувся з німецького полону. – Вся рота лягла під мінометним вогнем, нікого не залишилося, крім нас трьох. Бо молилися".

– Он, отой. Це він забирав твого діда на розстріл, – показував батько на високого чоловіка, який, понуривши голову, йшов сільською вулицею, боячись підвести на нас очі. Це був колишній поліцай, він уже відсидів свої п’ятнадцять років за співпрацю з окупаційним режимом і повернувся додому, одружився, розмножився...

Половина чоловіків нашої родини не повернулися. Обидва діди, по батьковій і маминій лініях, дядьки, двоюрідні й троюрідні брати. Всі загинули від німецьких рук. А декілька підлітків – від їхніх снарядів і мін. Зрештою, ще навіть на початку 2000-х років у лісі знайшли чималий склад німецьких боєприпасів.

– Отут лежали, наче спали, – плакала сусідка, розповідаючи про визволення нашого села. – Такі хлопчики молодесенькі, по вісімнадцять років. Де повбивали, там і позакопували.

Пам’ятаю мітинг наприкінці 1970-х, коли тіла загиблих воїнів позбирали до однієї братської могили в центрі села. Тоді так само квітували яблуні, і біло-рожеві пелюстки сипалися на труни, оббиті червоною матерією. Родичі, що приїхали на перепоховання з усієї країни, навколішки ридали, обіймаючи труни з тілами синів і братів.

Читайте також: Війна як піст

Нещодавно ми з дружиною переглянули гарний бельгійсько-французький фільм "Мовчання моря". Це вже третій фільм, знятий за однойменним романом Веркора, що його підпільно поширювали в окупованій нацистами Франції. За сюжетом, старший чоловік і його онука навідріз відмовляються розмовляти з німецьким офіцером, якого поселили до них у дім. Попри всю його інтелігентність, підкреслену ввічливість і талановитість, попри його добірну французьку мову і невдаване захоплення французькою культурою. Це – ворог. З ворогами не розмовляють. Їх знищують.

– Я вже непогано на той час говорив німецькою, – згадував батько. – Їх привезли до села цілий батальйон, готувалися до відступу. Окопи рили, міст будували через Сейм. Один питає мене: “Ти знаєш, де поховані німецькі солдати?” “Знаю”, – кажу. Ми пішли до лісу. Там, як і скрізь на їхніх військових цвинтарях, стояли березові хрести, а на хрестах висіли каски. Він зняв одну, подивився, похитав головою, повісив назад. Усередині кров запеклася. Пішов до іншої могили, зняв каску, оглянув – ця була ціла. Він повісив свою, продірявлену кулею, на хреста, а цю забрав. Тільки ж і вона його не врятувала, бо через два тижні, коли наші пішли в наступ, йому відірвало голову...

На початку 1990-х, коли вже розвалився Радянський Союз, до нашого села почала надходити гуманітарна допомога, в тому числі й з Німеччини. Мій батько і тітка, які осиротіли від рук німецьких "добродіїв", навідріз відмовилися отримувати ті пайки з какао та макаронами. Ця відмова теж була своєрідним мовчанням у відповідь на жест нащадків убивць і загарбників. Вона теж була виявом колективної травми, де жертвами стали всі – і розстріляні, і їхні кати. Тінь цієї травми лягла на всю долю і творчість мого батька. В одній із його повістей, "Діти мої, квіти" є розповідь про хлопчика-партизана, який, утікаючи від німецьких людоловів, потрапив у трясовину. Болото оточує айнзацгрупа:

– Скажи, де партизани, і ми кинемо тобі мотузку. Ти врятуєшся, житимеш.

– Киньте її Гітлеру, – відповідає хлопчик. – Нехай він на ній повіситься...

Лунає автоматна черга, і замість хлоп’ячої голови розпливається кривава пляма.

Читайте також: Поет і війна

...Я пригадую всі ці речі напередодні Дня пам’яті й перемоги над нацизмом і відчуваю, наскільки вони порівняно з дитячими роками тепер емоційно зблякли, коли на нашу землю прийшли інші, російські нацисти й окупанти. Коли вулицями йдуть безрукі й безногі чоловіки та жінки, скалічені російською зброєю. Коли на Майдані Незалежності вже не вистачає місця для нових синьо-жовтих прапорців, поставлених у пам’ять про загиблих від російських рук дітей і дорослих. Коли у вдів до ранку світяться вікна на кухнях – чого вони там сидять? Плачуть? моляться? чекають? Чого чекають?

Ті, старі рани й урази, заніміли. Зарубцьовані шрами ниють тільки на негоду і тільки в таких, як я, чиї родини обпекло чорним вогнем Другої світової війни.

А ось ці, свіжі рани, кричать удень і вночі. Народжені в незалежній уже Україні хлопці й дівчата, які не знають жодної іншої батьківщини, окрім цієї, з головою кидаються на її захист – і гинуть. Як бути із цим болем? З пам’яттю про них? З мовчанням про них і нехтуванням ними?

Я дуже прошу, киньте тепер ту мотузку Путіну. І нехай він на ній нарешті повіситься.

Спеціально для Еспресо

Про автора.  Костянтин Москалець, письменник

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Друга світова війна
нацизм
історія України
Війна з Росією
Читайте також:
На фото: Логотип Євробачення-2024
7 травня, 2024 вiвторок
Євробачення-2024: де дивитися і як голосувати в першому півфіналі
росія ядерна зброя
7 травня, 2024 вiвторок
Тактична ядерна зброя росіян не буде ефективна на полі бою, - військовий експерт Притула
фейк
7 травня, 2024 вiвторок
"Якщо Київ не проситиме про припинення вогню, може розпочатися війна між Європою та РФ": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 7 травня
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.22
    Купівля 39.22
    Продаж 39.74
  • EUR
    Купівля 42.13
    Продаж 42.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
8 травня
21:16
Сергій Дзіндзірук (праворуч)
Ексчемпіон світу з боксу із ЗСУ пояснив, чому вболіватиме проти Ломаченка у бою за титул IBF
20:57
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
"Божевільна місія": Сіярто заявив, що Угорщина не приєднається до фонду НАТО на €100 млрд для України
20:35
У Британії для дітей запровадять обмеження на користування соцмережами
20:24
Кирило Буданов (в центрі)
Російська пропаганда намагається зобразити Буданова конкурентом Зеленського
20:09
8 ТРАВНЯ ОЛЕКСІЙ ЗБИВ СВОЮ ДРУГУ РАКЕТУ З ПЗРК «ІГЛА»
Воїн Херсонської зенітної ракетної бригади збив крилату ракету з ПЗРК "Ігла"
20:05
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія атакувала Україну щойно виробленою ракетою X-101. Колонка Сергія Згурця
20:04
Ілля Євлаш
Речник Повітряних сил Євлаш розповів, чому літаки окупантів скидають бомби на територію РФ
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 805-го дня війни: посли ЄС висловились за використання російських активів на підтримку України, а Велика Британія завдасть дипломатичного удару РФ
19:57
Інгріда Шимоніте
Литва не депортуватиме чоловіків призовного віку в Україну
19:57
ракета "Довгий Нептун"
Українські війська вдарили по 3 засобах ППО росіян, на фронті відбулось 121 бойове зіткнення
19:51
Георгіївська стрічка
Окупанти погрожують бердянцям ув'язненням за псування георгіївської стрічки
19:46
Оновлено
Вогонь, пожежа
Російська нафтобаза в окупованому Луганську горіла всю ніч, - журналіст
19:44
КМДА
Київська міськрада перейменувала проспект Правди на честь Європейського Союзу
19:40
Ексклюзив
окупанти танк
Для штурму Харкова армії РФ потрібно 100-тисячне військо, - полковник ЗСУ Черник
19:37
Microsoft
Microsoft побудує в американському штаті Вісконсін дата-центр вартістю $3,3 млрд
19:30
Київщина, прикордонники
На Київщині викрили осіб, які розповсюджували наркотики серед військових
19:28
Віктор Орбан
"Нам важлива позиція Угорщини": Зеленський запросив Орбана на Саміт миру
19:26
Ексклюзив
Запоріжжя
За іронією долі окупанти влучили у парк "Перемоги" в Запоріжжі, - депутатка райради Сисоєва
19:22
Руслан Стефанчук
Стефанчук висловився про можливе звільнення міністра Сольського, підозрюваного в оборудках із землею
19:17
Оновлено
Ліна Костенко і Валерій Залужний стали почесними громадянами Києва
Ліна Костенко і Валерій Залужний стали почесними громадянами Києва
19:15
OPINION
Микола Княжицький
Майже півтора року триває розгляд Верховною Радою законопроєкту про заборону російської церкви
19:13
Мірча Луческу
"Динамо" прийняло рішення повернути Луческу, - ЗМІ
19:07
електроенергія
Велика Британія внесе 23 млн євро у Фонд підтримки енергетики України
19:03
Російські хакери
Росія атакує Польщу в кіберпросторі, щоб отримати дані про військову підтримку України, – міністр Гавковський
19:02
Кая Каллас
Прем'єрка Естонії Каллас закликала не переходити на російську мову в розмовах з "неестонцями"
18:57
Мобілізація
Росіяни, впливаючи на українську молодь, намагаються зірвати мобілізацію в Україні
18:34
Україна ЄС
Посли ЄС погодили використання доходів від російських активів для підтримки України
18:11
На фото: Шведський співак Ерік Сааде з палестинською арафаткою
Шведський співак Ерік Сааде порушив правила Євробачення і вийшов на сцену з палестинською арафаткою
18:06
Олег Синєгубов
Росіяни створюють угруповання військ на північ від Харкова, - Синєгубов
18:03
OPINION
Лана Зеркаль
Децентралізована генерація: абсолютно нові для України рішення
17:58
На Дніпропетровщині запустили ділянку магістрального водогону
Лишилися без води після підриву Каховської ГЕС: на Дніпропетровщині запустили ділянку магістрального водогону
17:52
Вінісіус Жуніор, Реал, Ліга чемпіонів
"Реал" - "Баварія": букмекери дали фінальний прогноз на півфінал Ліги чемпіонів
17:46
військовий квиток, мобілізація
Арахамія розповів про дві моделі економічного бронювання від мобілізації: одну з них точно запровадять
17:44
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Харкова 8 травня 2024 року
Росія вдарила по житловому району Харкова: кількість постраждалих зросла, серед них 4 дитини
17:42
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
Росіяни намагалися штурмувати острів Нестрига, використовуючи гідроцикл, - Плетенчук
17:21
Оновлено
суд обирає запобіжний захід у справі про вбивство підлітка у фунікулері
Убивство підлітка на фунікулері в Києві: слідство встановило, що співробітника УДО ніхто не провокував
17:18
Кевін Спейсі
Кевін Спейсі виграв суд за звинуваченням у сексуальному домаганні
17:14
Давид Арахамія
У "Слузі Народу" озвучили ресурс потенційно мобілізованих ув'язнених
17:14
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який наводив фосфорні снаряди рф на Миколаївщину
Наводив фосфорні снаряди РФ на Миколаївщину: агент росрозвідки отримав 15 років тюрми
17:07
прапор Росії
Велика Британія висилає військового аташе РФ: названо причину
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV